Pogoda na jutro - czwartek 9.03. Front podzieli kraj na części deszczową i śnieżną

Najbliższa noc przyniesie zmienne zachmurzenie w całym kraju. Nad Polską znajdzie się front atmosferyczny, który podzieli ją na dwie części. Północna będzie zimniejsza, prognozowane są tam opady śniegu. W cieplejszej - południowej - wystąpią opady deszczu. Miejscami niewykluczone są mieszane opady. Na termometrach zobaczymy minimum od -6 stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Podkarpaciu. Ze zmiennych kierunków powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 9.03

Czwartek upłynie pod znakiem zachmurzenia. Front wciąż będzie dzielić nasz kraj, stąd w północnych regionach możliwe są opady śniegu, a w południowej - deszczu. Będą miejsca, w których możliwe są opady deszczu ze śniegiem. W najcieplejszej chwili dnia temperatura sięgnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków, z przewagą północno-wschodniego.