Pogoda na jutro - czwartek, 8.02. Nocą ściśnie miejscami mróz, w dzień będzie padać

Pogoda na noc

W nocy na południu kraju będzie pochmurno, prognozuje się tam opady deszczu i deszczu ze śniegiem o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W górach spadnie do 10 l/mkw. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie duże. W północno-wschodniej części Polski przelotnie popada mokry śnieg (do 2-3 centymetrów) i śnieg z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na południowym wschodzie okresowo silniejszy wiatr, który w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.