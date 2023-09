Pogoda na jutro - czwartek, 7.09. Pełnia słońca, temperatura sięgnie 28 stopni

W nocy na przeważającym obszarze kraju niebo będzie bezchmurne. Jedynie na północy i wschodzie Polski pojawi się więcej chmur, nad ranem z zamgleniami, lokalnie mgłami, które ograniczą widzialność do 100-500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na południu i wschodzie do 14-15 st. C na północy i zachodzie. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek, 7.09

Czwartek zapowiada się pogodny i słoneczny. Jedynie miejscami na północy i wschodzie kraju pojawi się nad ranem większe zachmurzenie, ale w ciągu dnia będzie ono zanikać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C w Suwałkach do 27-28 st. C we Wrocławiu i Gorzowie. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, a powieje z północnego wschodu.