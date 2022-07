Pogoda na jutro - czwartek 7.07. Dzień pod znakiem chmur i opadów

Pogoda na noc 6/7.07

W nocy spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na północnym wschodzie kraju będzie pochmurno, lokalnie także z przelotnym deszczem. Więcej chmur i opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy wystąpi również na zachodzie kraju. Temperatura minimalna sięgnie od 8 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu. Powieje z zachodu i południowego zachodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jedynie okresami na Pomorzu może wiać dość silnie.

Pogoda na jutro - czwartek 7.07

Dzień na zachodzie i Pomorzu będzie pochmurny i deszczowy - suma opadów sięgnie do 5-15 l/mkw. Na Pomorzu Kujawach i Ziemi Lubuskiej możliwe są burze. W pozostałej części kraju spodziewane są większe przejaśnienia, tylko lokalnie w Małopolsce możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Ziemi Lubuskiej, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami może być dość silny.