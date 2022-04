Pogoda na jutro - czwartek 7.04. Miejscami przydadzą się parasole. Do 18 stopni

Pogoda na noc: zachmurzenie duże przejaśnieniami. Na północy i miejscami w centrum należy spodziewać się opadów deszczu. Temperatura minimalna sięgnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Okresami jego porywy mogą rozpędzać się do 40-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 7.04

Pogoda na jutro: zachmurzenie będzie zmienne. Po południu na zachodzie Polski chmur przybędzie, a z nimi spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Chwilami jego porywy mogą dochodzić do 40-60 km/h.