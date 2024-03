Pogoda na noc

Noc przyniesie zmienne zachmurzenie - od małego na północy kraju do dużego i całkowitego na południu. Lokalnie w pasie Polski południowej pojawią się słabe opady deszczu o sumie 1-2 litrów na metr kwadratowy przechodzące na obszarach podgórskich w opady deszczu ze śniegiem. W górach może sypnąć śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.