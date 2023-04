Pogoda na jutro - czwartek 6.04. Mroźna noc w całym kraju. Za dnia niewykluczone są opady śniegu

Pogoda na noc 5/6.04

Najbliższa noc przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie, które od wschodu będzie wzrastać do dużego. Na Podlasiu, wschodnim Mazowszu, Lubelszczyźnie i wschodnim Podkarpaciu wystąpią opady śniegu do 2 centymetrów. Termometry pokażą minimum -6/-7 st. C na Dolnym Śląsku i Przedgórzu Sudeckim, przez -5 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Podlasiu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu, tylko na zachodzie z południa.

Pogoda na jutro - czwartek 6.04

Czeka nas pochmurny czwartek. Na zachodnie możliwe są większe przejaśnienia. Od wschodu w głąb kraju postępować będą opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem do 1-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu, szczególnie w górach, spadnie śnieg o sumie do 5-10 centymetrów. Padać nie powinno wyłącznie na zachodzie. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 st. C na Podkarpaciu, przez 3/4 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Tylko na wschodzie okresami może być dość silny i w porywach osiągać do 50 kilometrów na godzinę.