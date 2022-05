Pogoda na jutro - czwartek, 5.05. Przelotnie popada deszcz, pojawią się też burze

W nocy wystąpi zachmurzenie od małego i bezchmurnego nieba w rejonie Warmii, Mazur i Podlasia do umiarkowanego na pozostałym obszarze kraju. Nad ranem chmur przybędzie na zachodzie oraz lokalnie na południu kraju - tam również możliwe są słabe, przelotne opady deszczu do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza w Suwałkach i Białymstoku do 8-10 st. C w Zielonej Górze i Szczecinie. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek, 5.05

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, wzrastające w ciągu dnia na południu i w centrum do całkowitego. Prognozuje się miejscami słaby, przelotny opad deszczu, a w godzinach popołudniowych na południu, południowym zachodzie i w centrum kraju - burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 20-30 l/mkw., a porywy wiatru osiągną do 70-80 km/h. Miejscami pojawi się grad. Termometry pokażą maksymalnie od 15-16 st. C w Suwałkach i Białymstoku do 20-21 st. C we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający od zachodu na północno-zachodni.