Pogoda na jutro - czwartek 4.05. Wyż Tina zapewni nam pogodną i słoneczną aurę. Do 19 stopni

Pogoda na noc 3/4.05

Noc na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie. Jedynie na południowym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie ze słabymi, zanikającymi opadami deszczu o sumie do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Nad ranem lokalnie na północy mogą pojawiać się zamglenia i mgły, które ograniczają widzialność do 200-600 metrów. Na termometrach zobaczymy minimum od -2 st. C na północy, przez 1-2 st. C w centrum do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.