Pogoda na jutro - czwartek 31.08. Parasole przydadzą się w dzień i w nocy

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 31.08. Noc przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami, ale miejscami może jeszcze popadać lub zagrzmieć. Podobna aura będzie towarzyszyć nam w dzień - w prawie wszystkich regionach kraju spodziewany jest deszcz. Termometry wskażą do 22 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pochmurno, ale niebo będzie się przejaśniać. Na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie Polski okresowo mogą jeszcze wystąpić przelotne opady do 5-15 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz zanikające, lokalne burze. Słaby deszcz może padać także na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Gorzowskiej. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 31.08

W czwartek niebo nad Polską zasnują kłębiaste chmury, z których w prawie całym kraju popada 5-10 l/mkw. deszczu, a na północnym zachodzie, zachodzie i Podkarpaciu może zagrzmieć. Tylko na Mazowszu dzień upłynie na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, poprzez 21 st. C w centralnej Polsce, do 22 st. C na Mazowszu i w Małopolsce. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie na zachodzie okresami dość silny, a w burzach - silny.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, ale warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańcom Warszawy noc przyniesie pochmurną aurę, ale z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą minimalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie spodziewane jest kłębiaste zachmurzenie, umiarkowane i duże. W ciągu dnia może spaść słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 997 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i okresowym słabym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Na barometrach zobaczymy o północy 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w czwartek zasnute kłębiastymi chmurami. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a nawet burza. W ciągu dnia termometry wskażą 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 11 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. O północy barometry wskażą 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu czwartek upłynie pod znakiem kłębiastego, umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Może przelotnie popadać, a momentami nawet zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pochmurna noc, ale niebo będzie się przejaśniać. Termometry pokażą 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek przyniesie we Wrocławiu kłębiaste zachmurzenie, umiarkowane i duże, oraz przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Barometry pokażą w południe 996 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna noc z większymi przejaśnieniami, ale również okresowym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Na barometrach o północy zobaczymy 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie zapanuje umiarkowane i duże, kłębiaste zachmurzenie. W ciągu dnia przelotnie popada. Termometry maksymalnie wskażą 22 st. C. Wiatr okaże się zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa.

