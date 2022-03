Pogoda na jutro - czwartek 31.03. Noc miejscami mroźna. Za dnia opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu

Najbliższa noc będzie mroźna w wielu regionach. W ciągu dnia prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. W górach suma opadów może sięgnąć nawet 20 centymetrów.

Polska znajduje się w bruździe niskiego ciśnienia, która niczym dolina w atmosferze rozciąga się od północnej Rosji przez Europę Środkową po północne wybrzeża Afryki. W tej dolinie rozwinęło się kilka centrów niżowych z frontami atmosferycznymi. Polska dostała się od południa w strefę frontu ciepłego i okluzji, czyli w obszar ścierania się mas chłodnego powietrza polarno-morskiego na północy kraju i ciepłego na południu. Decydujący wpływ na pogodę ma dla nas wir niżowy Katharina znad Włoch i Bałkanów.

Pogoda na noc

Pogoda na noc: pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy kraju. W pasie od Ziemi Lubuskiej i Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie i Lubelszczyznę wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a w Małopolsce i na Podkarpaciu deszczu do 10 l/mkw. W górach spodziewane są obfite opady śniegu do 10-20 cm. Temperatura minimalna sięgnie od -6 stopni Celsjusza na Warmii, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu. Powieje wschodni i północno-wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany. Okresami może przybierać na sile i w porywach osiągać do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 31.03

Pogoda na jutro przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. W pasie od Dolnego Śląska, przez Kielecczyznę, po Lubelszczyznę spodziewane są opady deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw., a w Małopolsce i na Podkarpaciu deszczu do 10 l/mkw. W górach wystąpią jeszcze dość obfite opady śniegu do 10 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Kaszubach i Warmii do 6-8 st. C w centrum kraju i na zachodzie oraz na Podkarpaciu. Wiatr ze wschodu i północnego wschodu będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne - czwartek 31.03

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. Odczuwać będziemy chłód, wilgoć i wiatr. W północnych regionach biomet będzie neutralny, a w południowych niekorzystny.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, okresami deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna sięgnie 0 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno, rano jeszcze możliwy słaby deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a powieje z północnego wschodu. O północy barometry wskażą 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Jego porywy mogą rozpędzać się do 50-60 km/h. W południe ciśnienie sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno. Termometry pokażą minimum -2 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silniejszy wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Umiarkowanie i dość silnie powieje ze wschodu, w porywach z prędkością do 50-60 km/h. W południe barometry pokażą 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno, okresami deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimum 1 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno, do południa okresami deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. W porywach będzie osiągać do 50-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno, okresami deszcz. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 973 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno, okresami deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h. W południe barometry wskażą 974 hPa.

