Pogoda na jutro - czwartek, 3.03. Uwaga, nocą znów chwyci mróz

Pogoda na noc 2/3.03

Nocą na wschodzie będzie pochmurno. W północnej części kraju zachmurzenie okaże się umiarkowane, wzrastające stopniowo do dużego, a nawet całkowitego. Na pozostałym obszarze kraju możemy liczyć na pogodne niebo. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od -6 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez -4 st. C w centrum do -2 st. C na Pomorzu oraz na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, powieje z kierunków północnych.