Pogoda na jutro - czwartek 29.12. Będzie silnie wiało, ale jest szansa na przejaśnienia

Pogoda na jutro. W wielu regionach w czwartek spodziewane jest zachmurzenie, ale chwilami może przedzierać się słońce. Na termometrach zobaczymy od 4 do 12 stopni Celsjusza. Spodziewane są także silniejsze porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodząca noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. W północnej części kraju może spaść deszcz do 1-4 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Okresami w porywach może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 29.12

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Spodziewane są opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Okresami jego porywy mogą rozpędzać się do 40-60 km/h. W strefie brzegowej może wiać z prędkością do ponad 75 km/h.

Pogoda na czwartek 29.12 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - czwartek 29.12

Wilgotność powietrza sięgnie około 70-90 procent. W całym kraju będzie zimno. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeorologiczne w czwartek 29.12 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie noc będzie pochmurna i deszczowa. Temperatura minimalna sięgnie 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się pochmurno, spodziewane są przejaśnienia, może popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Jego porywy mogą osiągać do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr z południowego zachodu powieje umiarkowanie i dość silnie - w porywach do 40-60 km/h. O północy barometry wskażą 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodny czwartek. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Jego porywy mogą rozpędzać się do 40-60 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 988 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie pod znakiem pochmurnego nieba. Termometry pokażą minimum 4 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami jego porywy mogą osiągać 40-60 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu niebo będzie pochmurno z przejaśnieniami, pojawią się też opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Prędkość porywów wiatru może osiągać 40-60 km/h. W południe barometry pokażą 1000 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum 3 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Okresami jego porywy mogą osiągać 40-60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek mieszkańcy Warszawy muszą spodziewać się na ogół pochmurnego nieba. Temperatura maksymalna sięgnie 8 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Chwilami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Będą momenty, w których jego prędkość osiągnie 40-60 km/h. O północy ciśnienie osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu czwartek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami jego porywy rozpędzą się do 40-60 km/h. W południe barometry wskażą 999 hPa.

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl