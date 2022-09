Pogoda na jutro - czwartek, 29.09. Nocą miejscami zrobi się mglisto, w dzień deszcz i lokalne burze

Pogoda na noc 28/29.09

Przed nami pochmurna noc z rozpogodzeniami, szczególnie na zachodzie kraju. Na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku nie będzie padać. Na pozostałym obszarze Polski prognozuje się okresowe opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim spadnie do 25 l/mkw. Miejscami zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.