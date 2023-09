Pogoda na jutro - czwartek 28.09. Gęste mgły spowiją Polskę w nocy

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 28.09. Noc zacznie się pogodnie, ale po północy zacznie przybywać mgieł, które mogą poważnie ograniczać widzialność. W dzień będą się one rozwiewać, pozostawiając za sobą słoneczne niebo. Termometry wskażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie, jednak po północy zaczną tworzyć się mgły, miejscami ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr będzie przeważnie słaby, jedynie w strefie brzegowej umiarkowany.

Prognoza pogody na noc ze środy na czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 28.09

Chociaż czwartek zacznie się mglisto, po porannych mgłach pojawi się słońce. Na termometrach zobaczymy 23 st. C na Warmii do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie około 60 procent na terenie całej Polski. We wszystkich regionach odczujemy ciepło, zapanują również korzystne warunki biometeorologiczne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury z możliwymi mgłami po północy. Termometry wskażą minimalnie 12 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w czwartek słoneczne niebo. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest pogodna noc, ale po północy może być mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach o północy zobaczymy 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje słoneczna pogoda. Termometry wskażą do 24 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przeważnie zapowiada się pogodnie. Po północy miasto mogą spowić mgły. Na termometrach zobaczymy minimalnie 14 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni. Barometry o północy pokażą 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu spodziewana jest słoneczna aura. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 26 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w nocy pogodne, chociaż po północy możliwe będą mgły. Termometry wskażą minimalnie 14 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu czwartek przyniesie na ogół słoneczne niebo. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe barometry pokażą 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą aura w Krakowie okaże się pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek niebo nad Krakowem będzie słoneczne. Termometry pokażą do 26 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie osiągnie w południe 991 hPa.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

