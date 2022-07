Pogoda na jutro - czwartek, 28.07. Przeważnie będzie pogodnie, ale może popadać

Pogoda na jutro, czyli czwartek 28.07. Noc zapowiada się pogodnie, jedynie miejscami mogą przydać się parasole. Podobnie będzie również w dzień, kiedy to nad częścią kraju spodziewany jest przelotny deszcz. Termometry pokażą od 20 do 28 stopni Celsjusza.

W nocy na Pomorzu, Warmii, Podkarpaciu i w Małopolsce może wystąpić słaby, przelotny deszcz. Poza tym prognozowana jest pogodna noc. Termometry pokażą od 9 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Ze zmieniających się kierunków powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 28.07

W czwartek przelotny deszcz możliwy jest na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, a w godzinach porannych także na Podkarpaciu. Poza tym będzie słonecznie, z co najwyżej małym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany.