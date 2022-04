Pogoda na jutro - czwartek, 28.04. Nocą miejscami słabo popada, w dzień do 17 stopni

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie kraju wystąpią słabe, przelotne opady deszczu do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Początkowo w Karpatach popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych i wschodnich, powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na jutro - czwartek, 28.04

Czwartek zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i miejscami w centrum prognozuje się słaby, przelotny deszcz do dwóch l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany.