Pogoda na jutro - czwartek 27.10. Po mglistej nocy przyjdzie dzień, w którym aura nam dopisze

Pogoda na jutro, czyli czwartek 27.10. Zarówno noc, jak i poranek upłyną pod znakiem chmur i zamgleń, ale w ciągu dnia prognozowane są przejaśnienia. Termometry pokażą od 14 do nawet 20 stopni Celsjusza. W całej Polsce zapanują korzystne warunki biometeorologiczne.

Noc zapowiada się pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W całym kraju prognozowane są liczne mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 5 st. C na Górnym Śląsku i w Małopolsce, poprzez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na krańcach zachodnich. Powieje słaby wiatr - południowo-zachodni i zachodni.

Pogoda w nocy 26/27.10 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

W czwartek w Polsce będzie pochmurno i mglisto. W ciągu dnia przewidywane są jednak rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na północnym wschodzie kraju, przez 17 st. C w centralnej Polsce, do 20 st. C na południowym zachodzie. Wiatr wiejący z kierunków zachodnich okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek 27.10 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 80 procent, a najwyższa będzie w północnej Polsce. W kraju zapanują korzystne warunki biometeorologiczne

Warunki biometeo w czwartek 27.10 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, ale prognozowane są także rozpogodzenia. Mogą wystąpić mgły i zamglenia. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie przyniesie pochmurną, mglistą aurę z rozpogodzeniami. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 16 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1014 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc. Spodziewane są rozpogodzenia, ale także mgły. W najchłodniejszym momencie nocy na termometrach zobaczymy 8 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie czwartek zapowiada się pochmurno, rankiem mglisto. Momentami niebo będzie się rozpogadzać. Termometry wskażą do 16 st. C. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach w południe zobaczymy 1025 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu spodziewana jest pochmurna noc z rozpogodzeniami i mgłami. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. O północy barometry pokażą 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek upłynie w Poznaniu pod znakiem mgieł i pochmurnego nieba, momentami się rozpogadzającego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie zachmurzone niebo z rozpogodzeniami oraz mgły. Termometry pokażą 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w czwartek będzie pochmurno i mglisto, jednak w ciągu dnia wystąpią rozpogodzenia. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W południe barometry pokażą 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka mglista, pochmurna noc z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. O północy ciśnienie wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie zapowiada się pochmurno, a w godzinach porannych - mglisto, jednak spodziewane są również rozpogodzenia. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 17 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1001 hPa.

Warunki drogowe w czwartek 27.10 tvnmeteo.pl

