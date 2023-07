Pogoda na jutro - czwartek, 27.07. Nocą miejscami mniej niż 10 stopni

Pogoda na noc

W nocy na wschodzie, południowym wschodzie i w centrum kraju będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Słaby deszcz możliwy jest też na Wybrzeżu i Pomorzu. Pozostałym regionom Polski dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu i Podlasiu. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - czwartek, 27.07

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na wschodzie kraju wystąpią opady deszczu rzędu 5 l/mkw., które stopniowo będą słabnąć i zanikać. Prognozuje się też słaby deszcz na Wybrzeżu. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 23 st. C w centrum kraju do, 25 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Zachodni i północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.