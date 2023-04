Pogoda na jutro - czwartek, 27.04. Zimna noc, w dzień lokalnie popada deszcz

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc z rozpogodzeniami. Zrobi się zimno. Temperatura minimalna osiągnie od -3/-2 stopni Celsjusza w kotlinach podgórskich oraz na Górnym Śląsku, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na Wybrzeżu. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy chwilami dość silny wiatr.

Pogoda na jutro

Czwartek 27.04 przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy i wschodzie kraju przelotnie popada deszcz do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.