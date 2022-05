Pogoda na jutro - czwartek 26.05. W części kraju przelotny deszcz i burze. Do 23 stopni

Pogoda na noc. Na Nizinie Szczecińskiej, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie spodziewane są przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach noc będzie pogodna. Temperatura minimalna sięgnie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 26.05

Pogoda na jutro. W północnej części kraju należy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na Mazurach mogą pojawić się burze z deszczem do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju dzień zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Okresami jego porywy mogą dochodzić do 40-60 kilometrów na godzinę.