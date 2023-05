Pogoda na jutro - czwartek 25.05. Nocą niebo się zachmurzy, w dzień może zagrzmieć

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 25.05. Kolejne godziny przyniosą nam miejscami pochmurną, a miejscami pogodną aurę. Lokalnie może padać deszcz. W dzień aura pozostanie pochmurna, a w niektórych częściach kraju spodziewane są burze. Na termometrach zobaczymy od 19 do 24 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

W nocy w pasie od Pomorza przez Ziemię Łódzką po Podkarpacie prognozowane jest duże zachmurzenie, zwłaszcza w drugiej części nocy. W pozostałych regionach noc będzie pogodna. Lokalnie na wschodzie mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 8 st. C na południowym zachodzie do 14 st. C na Suwalszczyźnie. Północno-zachodni wiatr będzie słaby.

Prognoza pogody na noc ze środy na czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

Czwartek zapowiada się pochmurno, szczególnie w godzinach porannych na południu i częściowo w centrum kraju. Po południu we wschodnich regionach kraju lokalnie mogą pojawić się słabe burze z przelotnymi opadami do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podlasiu i Mazurach. Słaby i umiarkowany, jedynie na Pomorzu okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 40 do aż 90 procent - najwyższa spodziewana jest na południowym wschodzie kraju. W większości regionów odczujemy komfort termiczny, jedynie we wschodniej Polsce będzie ciepło. Zapanują przeważnie korzystne warunki biometeorologiczne, neutralne i niekorzystne jedynie na wschodzie.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zapanuje umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy minimalnie 13 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie w Warszawie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, ale w drugiej części dnia może zagrzmieć. Termometry pokażą do 23 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. W południe na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr. Barometry wskażą o północy 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny czwartek z licznymi rozpogodzeniami w godzinach popołudniowych. Nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc upłynie w Poznaniu pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami i bez opadów. Termometry wskażą minimalnie 11 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się pochmurno, ale bez opadów, a po południu będzie pogodnie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 21 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany. Barometry w południe pokażą 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie umiarkowane zachmurzenie z rozpogodzeniami. Nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Termometry wskażą do 21 st. C. Powieje umiarkowany wiatr północno-zachodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zapanuje umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Może wystąpić słaby, przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. O północy barometry wskażą 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek zapowiada się w Krakowie pochmurno z rozpogodzeniami. Padać nie powinno, choć lokalnie w rejonie możliwe będą pojedyncze burze. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

