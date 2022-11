Pogoda na jutro - czwartek 24.11. Śnieg będzie padać i w nocy, i w ciągu dnia

Noc upłynie pod znakiem przeważnie pochmurnej aury. Na południu, wschodzie i w centrum kraju spodziewane są opady śniegu, które miejscami mogą wynieść nawet ponad 10 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr ze wschodu powieje słabo i umiarkowanie. Miejscami może wiać silniej.

Pogoda na jutro - czwartek 24.11

Czwartek przyniesie nam na ogół pochmurne niebo. Na południu, wschodzie i w centrum popada śnieg. Miejscami suma opadów może sięgnąć ponad 10 cm. W regionach zachodnich pojawi się słaby deszcz, lokalnie ze śniegiem. Uważajcie, bo drogi i chodniki będą śliskie. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Podlasiu, przez -1 st. C Suwalszczyźnie, do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Ze zmiennych kierunków powieje słaby i umiarkowany wiatr.