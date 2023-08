Pogoda na jutro - czwartek 24.08. Nocą lokalnie pokropi, w dzień do 30 stopni

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 24.08. W nocy tylko lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. Dzień w całym kraju będzie słoneczny, a termometry wskażą maksymalnie 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Noc ze środy na czwartek zapowiada się na ogół pogodna, miejscami prognozuje się rozpogodzenia do bezchmurnego nieba. Tylko na północnym wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Podlasiu do 17 st. C na Śląsku. Powieje słaby wiatr ze zmieniających się kierunków.

Pogoda na jutro - czwartek 24.08

W czwartek będzie na ogół słonecznie, miejsca wystąpi okresowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Na Podlasiu przelotnie popada słaby deszcz do trzech l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo - czwartek 24.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 40-60 procent. W prawie całym kraju będzie gorąco, tylko mieszkańcy północnej Polski odczują ciepło, zaś krańców południowych - upał. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1003 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w czwartek małe zachmurzenie, okresami umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie osiągnie o północy 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe zachmurzenie, okresami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich. Na barometrach zobaczymy 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 15 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu dopisze słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, będzie wiał z kierunków zachodnich. Barometry wskażą w południe 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy mieszkańcom Wrocławia dopisze bezchmurne niebo. Termometry pokażą 16 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na czwartek we Wrocławiu prognozuje się słoneczną aurę. Temperatura maksymalna sięgnie 29 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Barometry wskażą w południe 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr z przewagą północnego. Ciśnienie o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Barometry wskażą w południe 988 hPa.

