Pogoda na jutro - czwartek, 22.09. Mglista noc w części kraju, w dzień maksymalnie 16 stopni

Pogoda na noc 21/22.09

W nocy na Pomorzu Gdańskim, Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce słabo popada przelotny deszcz. Lokalnie możliwe są mgły. W pozostałych regionach kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek, 22.09

Czwartek przyniesie w pasie dzielnic centralnych i wschodnich przelotny deszcz. Poza tym prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni.