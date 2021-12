Pogoda na jutro - czwartek 2.12. Porywisty wiatr i mieszane opady

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 2.12, zapowiada się na ogół pochmurno. Miejscami prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. Utrudnieniem będzie silny wiatr, który może osiągać prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

W nocy Polska pozostanie pod wpływem niżu znad Bałtyku, ze strefą frontów atmosferycznych, niosących opady w pasie północnym i wschodnim oraz częściowo w centrum. Znajdująca się nad Polską cieplejsza masa powietrza będzie w drugiej części nocy i następnego dnia stopniowo wypierana przez chłód napływający z północnego zachodu. W ciągu kolejnych godzin, niż znad morza przemieści się w rejon Państw Bałtyckich, a chłód napłynie do nas szerszym strumieniem.

Pogoda na noc

Pogoda na noc: w pasie północnym i wschodnim oraz częściowo w centrum należy spodziewać się pochmurnego nieba z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 3-5 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie wystąpią opady mokrego śniegu do 1-3 centymetrów. W ciągu nocy prognozowane jest postępujące od zachodu rozpogodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 5 st. C na południu. Miejscami w nocy temperatura może wzrastać. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę. Na Pomorzu Zachodnim może być jeszcze silniejszy, bo do 60-80 km/h.

Pogoda na jutro - czwartek 2.12

Pogoda na jutro, czyli czwartek 2.12: początkowo na północy, a później jedynie na północnym wschodzie będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem do 1-3 l/mkw. Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie duże i umiarkowane z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie umiarkowany i okresami dość silny. Miejscami jego porywy będą rozpędzać się do 60-80 km/h.

Pogoda na czwartek 02.12

Warunki biometeorologiczne - czwartek 02.12

Największa wilgotność powietrza wystąpi na północy kraju. W większości Polski zrobi się zimno i wietrznie, jedynie mieszkańcy Podkarpacia odczują chłód. W północnych regionach biomet będzie niekorzystny, a w południowych neutralny.

Warunki biometeorologiczne w czwartek 02.12

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu, przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem 2-5 l/mkw. Temperatura minimalna sięgnie 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 975 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie duże, bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny - w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 980 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem 2-5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie początkowo umiarkowany, w drugiej części nocy dość silny i porywisty (do 60-80 km/h), a powieje z kierunków południowych. O północy barometry wskażą 982 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem 2-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie dość silny (nad ranem do 60-80 km/h), pod koniec dnia osłabnie do umiarkowanego. W południe ciśnienie sięgnie 980 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Początkowo pochmurno z opadami deszczu 2-5 l/mkw., w ciągu nocy rozpogodzenia. Termometry pokażą minimum 3 st. C. Z południa umiarkowany i dość silny wiatr z południa, skręcający na zachód. Ciśnienie o północy osiągnie 974 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Dość silnie, bo do 60-80 km/h, powieje z zachodu. W ciągu dnia wiatr będzie powoli słabnąć. W południe barometry pokażą 983 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie duże, okresami umiarkowane. Na termometrach zobaczymy minimum 4 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, może osiągać do 40-60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 976 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna sięgnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 983 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie duże. W pierwszej części nocy wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-3 l/mkw. Termometry pokażą minimum 5 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 965 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże, przejściowo umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie 40-50 km/h. W południe barometry wskażą 963 hPa.

