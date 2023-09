Pogoda na jutro - czwartek 21.09. Ciepła noc i gorący dzień

Pogoda na jutro. Czwartek 21.09 będzie kolejnym słonecznym dniem. Znów zrobi się gorąco. Temperatura w części kraju wzrośnie aż do 28 stopni Celsjusza. Chwilami będzie mocno wiać.

Noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku południowo-wschodniego.

Pogoda na czwartek 21.09

Dzień upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C w centrum Polski. Wiatr początkowo południowo-wschodni będzie skręcał na zachodni, okaże się umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w czwartek na dużym obszarze Polski znajdzie się na poziomie poniżej 40 procent. Mieszkańcy większości kraju odczują gorąco, na krańcach wschodnich będzie odczuwalne ciepło. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr powieje słabo i i umiarkowanie, z kierunków południowych. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1001 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Wiatr będzie południowo- wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pogodna. Temperatura spadnie minimalnie od 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą spodziewać się słonecznego wtorku. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowane, z kierunków południowych. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu zachmurzenie początkowo będzie małe, po południu wzrośnie do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie bezchmurna. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na czwartek dla Wrocławia prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Poznaniu zapowiada się bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje wschodni i południowo-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 980 hPa.

