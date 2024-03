Pogoda na jutro, czyli na czwartek 21.03. Noc w prawie całej Polsce zapowiada się pogodnie, chociaż miejscami mogą wystąpić opady deszczu lub snuć się mgły. Znacznie mniej przyjemnie zapowiada się pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, chociaż termometry pokażą nawet 14 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

W prawie całej Polsce noc będzie pogodna, tylko na zachodzie i Pomorzu spodziewany jest wzrost zachmurzenia. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Gorzowskiej może popadać do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. W południowej i wschodniej Polsce miejscami mogą snuć się mgły. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 0 st. C w centralnych regionach do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje południowy wiatr, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na jutro - czwartek 21.03

Czwartek w większości kraju będzie pochmurny, tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie niebo pozostanie dość pogodne. Z zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu do 5 l/mkw., a na północy do 10 l/mkw. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach sięgający 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 procent w południowo-wschodniej Polsce do ponad 90 procent na północnym zachodzie. Odczujemy komfort termiczny, jedynie w północno-wschodniej części kraju będzie chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie niekorzystne, neutralne jedynie na południowym wschodzie.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc zapowiada się pogodnie, chociaż nad ranem może wystąpić więcej chmur. Termometry wskażą minimalnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowy. Ciśnienie osiągnie o północy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek upłynie w Warszawie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Po południu mogą wystąpić opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Wiatr z kierunków południowych okaże się słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurna noc spodziewana jest w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy. Barometry pokażą o północy 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny czwartek. Okresowo popada deszcz do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Umiarkowany, momentami silniejszy wiatr powieje z południa. Ciśnienie wyniesie w południe 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy zobaczymy na barometrach 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu będzie pochmurny. Okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry w południe pokażą 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pochmurna noc. Termometry minimalnie wskażą 2 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek niebo nad Wrocławiem będzie pochmurne, okresowo popada deszcz do 1-5 l/mkw. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodna aura zapanuje w nocy w Krakowie. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. O północy barometry wskażą 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie czwartek przyniesie pogodne niebo, ale po południu pojawi się więcej chmur. Termometry maksymalnie pokażą 14 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 994 hPa.

