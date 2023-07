Pogoda na jutro - czwartek, 20.07. Nocą strefa opadów będzie przemieszczać się nad Polską, w dzień zagrzmi

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu kraju pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, zanikające po północy. Od zachodu natomiast przemieszczać się będzie w głąb kraju kolejna strefa opadów deszczu o sumie 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek, 20.07

W czwartek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Prognozuje się przemieszczające z zachodu na wschód przelotne opady deszczu o sumie 5-20 l/mkw. Na wschodzie i południu pojawią się burze. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Północno-zachodni i zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach rozpędzający się do 70-80 kilometrów na godzinę.