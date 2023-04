Pogoda na jutro - czwartek 20.04. Deszcz popada tylko lokalnie, od 14 do 18 stopni

Nocą w zachodniej części kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski aura będzie na ogół pogodna, jednak na krańcach wschodnich w niektórych miejscach możliwe są słabe opady deszczu rzędu 1-2 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 9 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni. W strefie brzegowej porywy wiatru sięgną 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek 20.04

Dzień przyniesie przewagę małego i umiarkowanego zachmurzenia. Więcej chmur okresami wystąpi na zachodzie kraju i tam może przelotnie popadać deszcz do 1 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku wschodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie, miejscami okaże się silniejszy.