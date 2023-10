Pogoda na jutro - czwartek, 19.10. Nocą ściśnie lekki mróz, za dnia popada

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 19.10. Nocą w części kraju temperatura spadnie poniżej zera, pojawią się też gęste mgły. Za dnia wystąpią słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 12 stopni.

Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. Jedynie w rejonie Wybrzeża możliwe są przelotne opady deszczu. Nad ranem prognozuje się gęste mgły na północnym wschodzie, wschodzie oraz częściowo w centrum kraju. Widzialność będzie tam ograniczona do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-1 stopni Celsjusza lokalnie na wschodzie i w centrum kraju do 2-4 st. C na zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 19.10

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami na wschodzie Polski. Poza tym prognozuje się przemieszczającą się od zachodu w głąb kraju strefę słabych opadów deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy na południu i w centrum, a do 2-5 l/mkw. na zachodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany, zmienny, z przewagą wschodniego. Na północy będzie dość silny, w porywach rozpędzi się do 40 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - czwartek, 19.10

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. Chłodno będzie w północnej, centralnej i zachodniej części kraju, a mieszkańcy południowych i południowo-wschodnich regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne, tylko na północnym wschodzie pozostaną neutralne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Nad ranem wystąpią silne zamglenia, lokalnie mgły. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w czwartek duże zachmurzenie wzrastające do całkowitego. Nie będzie padać. Termometry wskażą maksymalnie 10-11 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Na barometrach zobaczymy w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w rejonie Wybrzeża. Na termometrach zobaczymy 6-7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno - wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie wzrastające do całkowitego. Nie prognozuje się opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 7-8 st. C. Wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, a miejscami porywisty. Barometry wskażą w południe 1009 hP.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie duże wzrastające do całkowitego. W drugiej części dnia możliwy jest słaby opad deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8-9 st. C. Wiatr będzie wiał umiarkowanie, ze wschodu Barometry wskażą w południe 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie bezchmurna. Termometry wskażą 2-3 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pochmurny czwartek ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura maksymalna sięgnie 10-11 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Nad ranem wystąpią silne zamglenia, lokalnie mgły. Temperatura minimalna osiągnie -1/0 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie spodziewane jest duże zachmurzenie wzrastające do całkowitego. W drugiej części dnia możliwy jest słaby opad deszczu. Termometry wskażą 11-12 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 977 hPa.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

