Pogoda na jutro - czwartek 19.01. W nocy na drogach może być ślisko, w dzień miejscami intensywne opady śniegu

Noc przyniesie nam pochmurną aurę, ale na zachodzie i północy Polski niebo będzie się rozpogadzać. W pasie od Dolnego Śląska po Warmię, Mazury i Podlasie prognozowane są słabe opady deszczu ze śniegiem, przechodzące od zachodu w opady śniegu. Nad ranem również na Podkarpaciu mogą wystąpić opady śniegu i mokrego śniegu. Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na zachodzie do 1 st. C na wschodzie Polski. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni. Na drogach lokalnie może być ślisko.

Pogoda na jutro

Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na północnym wschodzie do 3 st. C na Pomorzu Gdańskim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w zachodniej Polsce - południowo-zachodni, a we wschodniej - północno-wschodni.