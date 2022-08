Pogoda na jutro - czwartek 18.08. Na ogół pogodnie, lokalnie może zagrzmieć. Do 33 stopni

Pogoda na noc 17/18.08

W nocy należy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. W Małopolsce i na Podkarpaciu początkowo pojawi się więcej chmur z przelotnym deszczem, a w górach z burzami. Miejscami może być mglisto. Temperatura minimalna sięgnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby, jedynie podczas burz może przybierać na sile.

Pogoda na jutro - czwartek 18.08

W czwartek na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, jedynie na zachodzie chmur może być więcej. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w zachodniej części Dolnego Śląska prognozowane są przelotne opady deszczu do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze z gradem. Zagrzmieć może także w Karpatach. Termometry pokażą maksymalnie od 28 st. C na Suwalszczyźnie, przez 31 st. C w centrum kraju, do 33 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podczas burz może osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę.