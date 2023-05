Pogoda na jutro - czwartek, 18.05. Nocą możliwe lokalne burze, w dzień wielu regionom dopisze pogodna aura

Pogoda na noc

W nocy na wschodzie i południu kraju będzie pochmurno z opadami deszczu i mżawki rzędu 2-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozuje się przejściowe, umiarkowane i dość silne opady deszczu. Tam też może pojawić się burza, podczas której spadnie do 10-20 l/mkw. W pozostałych regionach kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 7-8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr, na wschodzie i południu będzie umiarkowany, północny.

Pogoda na jutro - czwartek, 18.05

W czwartek na przeważającym obszarze kraju dopisze pogodna, miejscami też słoneczna aura. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie Polski będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu, miejscami mżawki, do 2-5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 9-11 st. C na Podkarpaciu do 15-17 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Wiatr słaby, północno-zachodni, na wschodzie i południu okaże się umiarkowany, będzie wiał z północnego wschodu.