Pogoda na jutro - czwartek, 17.08. Tropikalna noc w części kraju, w dzień zagrzmi

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 17.08. Noc przyniesie w części kraju burze. W dzień również będzie się błyskać i grzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 24 do 32 stopni Celsjusza. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc

W nocy wystąpią burze z opadem rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Zjawiska początkowo pojawią się miejscami na południowym zachodzie kraju, a w trakcie nocy będą się przemieszczać w kierunku centrum. W pozostałych regionach dopisze na ogół pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 22s t. C na Mazowszu. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych i wschodnich, słaby i umiarkowany, w burzach silny i rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - czwartek, 17.08

Czwartek przyniesie zmienne zachmurzenie. Na Pomorzu i Ziemi Gorzowskiej przelotnie popada deszcz. Na pozostałym obszarze kraju lokalnie występować mogą burze z opadem rzędu 10-30 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi prędkość do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 st. C na Mazowszu. Powieje wiatr z kierunków wschodnich, przeważnie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeo - czwartek, 17.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 40-80 procent. Prawie wszędzie będzie gorąco lub upalnie, tylko mieszkańcy północno-zachodniej Polski odczują ciepło. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne, tylko na północnym zachodzie okażą się neutralne.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi małe zachmurzenie wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 22 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy czwartek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Po południu i wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 32 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny, tylko w czasie burzy silny. Barometry wskażą w południe 1006 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie małe zachmurzenie wzrastające do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy 16 st. C. Wiatr słaby, powieje z północy. Ciśnienie o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z północnego wschodu. Na barometrach zobaczymy 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie małe wzrastające do umiarkowanego. Pod koniec nocy przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Powieje wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, w czasie burzy silny. Ciśnienie o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania czwartek z dużym zachmurzenie i przelotnymi opadami deszczu. W pierwszej części dnia możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany, w czasie burzy silny. Barometry wskażą w południe 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie okaże się umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Termometry pokażą 20 st. C. Wiatr z kierunków północnych powieje słabo i umiarkowanie, w czasie burzy silnie. Ciśnienie o północy sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Możliwe są przelotne opady deszczu i burza. Temperatura maksymalna osiągnie 28 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, tylko w czasie burzy silny. Barometry wskażą w południe 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie duże, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 20 sty. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na czwartek w Krakowie prognozuje się zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Niewykluczona jest burza. Wieczorem możliwe są rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny, tylko w czasie burzy silny. Na barometrach zobaczymy w południe 989 hPa.

Warunki drogowe w czwartek

