Pogoda na jutro - czwartek 16.12. Deszcz w połowie kraju, w pozostałych może pokazać się słońce

Pogoda na jutro. Do Polski płyną ciepłe masy powietrza, dlatego temperatura w czwartek sięgnie miejscami nawet 10 stopni Celsjusza. W połowie kraju wystąpią opady deszczu, na pozostałym obszarze można liczyć na chwile ze słońcem.

W nocy będzie pochmurno z opadami deszczu lub mżawki. Na Podkarpaciu lokalnie możliwy jest również deszcz ze śniegiem, miejscami marznący. Kierowcy powinni spodziewać się śliskich nawierzchni dróg. Mgły w niektórych miejscach będą ograniczać widzialność poniżej 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej . Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, z zachodu. W strefie brzegowej w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek 16.12

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z zanikającymi opadami deszczu. W północnej części kraju jest szansa na przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na Nizinie Szczecińskie i 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. W strefie brzegowej porywy sięgną ponad 60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek 16.12

Wilgotność powietra w ciągu dnia znajdzie się na poziomie około 90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w północnych województwach okażą się neutralne, a na pozostałym obszarze kraju będą niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno i opady deszczu. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 60 km/h, zachodni. Ciśnienie spada, o północy na barometrach 1023 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 60 km/h, zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1025 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura maksymalna 6 st. C, Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno i opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie spada, o północy 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1018 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Na ogół pochmurno z deszczem lub mżawką, miejscami mglisto. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie spada, o północy 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu, pod wieczór możliwe przejaśnienia Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie będzie się wahać, w południe 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy 1016 Pa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno i opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1017 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl