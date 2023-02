Pogoda na jutro - czwartek 16.02. Mróz i mgły nocą, za dnia nawet 12 stopni

Pogoda na jutro. Noc będzie mglista i mroźna. Czwartek 16.02 przyniesie zachmurzenie. W części kraju termometry pokażą nawet 12 stopni. Lokalnie przydadzą się parasole.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Zrobi się mglisto, zjawisko to będzie szczególnie dotkliwe w północnej części kraju oraz kotlinach śródgórskich. Na termometrach zobaczymy od -4 stopni Celsjusza w Małopolsce do 0 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - czwartek 16.02

W czwartek zachmurzenie będzie zmienne. W zachodniej części kraju po południu spadnie przelotny deszcz. Termometry pokażą od 4 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr, miejscami silniejszy, zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie około 60-70 procent. Mieszkańcy większości kraju odczują komfort termiczny, tylko na północnym wschodzie będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W Gdańsku, Gdyni i Sopotu będzie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W Sopocie, Gdyni i Gdańsku zapowiada się zachmurzenie zmienne. Po południu niewykluczony jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe sięgnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek zapowiada się z temperaturą maksymalną sięgającą w Krakowie do 10 st. C. Z zachodu nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 995 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

To będzie pogodna noc w Poznaniu. Temperatura spadnie do -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym oraz przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek zachmurzenie okaże się zmienne. Temperatura maksymalna sięgnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu zachmurzenie w czwartek okaże się zmienne. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie w południe sięgnie 1009 hPa, będzie spadać.

