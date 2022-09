Pogoda na jutro - czwartek 15.09. Po pochmurnej nocy przyjdzie chłodny dzień

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 15.09. Noc zapowiada się pochmurno, a w niektórych regionach nad ranem mogą wystąpić zamglenia. Niebo pozostanie zasnute chmurami również w dzień. Na terenie całej Polski odczujemy chłód, zaś termometry nie pokażą więcej niż 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na południu kraju może spaść od 10 do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a lokalnie w drugiej części nocy możliwe będą mgły i zamglenia.

Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południu. Powieje zachodni wiatr. Jedynie w południowej Polsce będzie on słaby, a poza tym umiarkowany, zaś na północy okresami dość silny do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc 14/15.09 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 15.09

W czwartek w południowej i południowo-wschodniej Polsce spodziewane są opady rzędu 10-20 l/mkw., a w górach nawet burze. Poza tym dzień zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, a miejscami mogą pojawić się chwilowe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu 1-5 l/mkw. prognozowane są od Ziemi Lubuskiej, przez Pomorze po Warmię i Mazury oraz częściowo Podlasie.

Na termometrach zobaczymy od 17 st. C w północno-wschodniej Polsce i na Śląsku do 20 st. C na Mazowszu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, rozpędzać się będzie w porywach do 40-60 km/h, jedynie na południu okaże się słaby.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - czwartek 15.09

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 90 procent. Na terenie całego kraju odczujemy chłód, zaś warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 13 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 989 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka noc z zachmurzeniem dużym, okresami umiarkowanym. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, pod koniec nocy dość silny w porywach do 50 km/h. Barometry w Gdańsku o północy pokażą 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach dojdzie do 60 km/h. W południe na barometrach w Gdańsku zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu spodziewane jest zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. W najchłodniejszym momencie nocy, termometry pokażą 12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr zachodni. O północy ciśnienie osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie 50 km/h. Barometry pokażą w południe 990 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Na barometrach o północy zobaczymy 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu przyniesie zachmurzenie duże, a okresami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 989 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie zapowiadana jest pochmurna noc z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Wiejący z kierunków zachodnich wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry pokażą 974 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie pochmurny. Prognozowane są okresowe opady deszczu, a po południu może zagrzmieć. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. W południe na barometrach zobaczymy 972 hPa.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl