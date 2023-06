Pogoda na jutro - czwartek, 15.06. Deszczowa noc, w dzień pojawią się burze

Pogoda na jutro. Czwartek 15.06 upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Prognozuje się też burze, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. Lokalnie możliwy jest opad gradu. Termometry wskażą maksymalnie 23 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

W nocy wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie, północy i w centrum kraju popada deszcz do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza w Małopolsce do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje przeważnie słaby, miejscami umiarkowany, zmienny wiatr.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - czwartek, 15.06

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Prognozuje się opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie, szczególnie na Mazowszu, Podlasiu i Mazurach, może pojawić się grad. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie ogół słaby, miejscami umiarkowany, zmienny.

Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeo - czwartek, 15.06

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zmienne zachmurzenie i opady deszczu. Temperatura minimalna osiągnie 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu czwartek z pochmurną aurą z przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1017 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek upłynie w Krakowie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 22 st. C. Wiatr słaby, będzie wiał z zachodu. Barometry wskażą w południe 985 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi pochmurna aura z opadami deszczu. Temperatura minimalna osiągnie 10 st. C. Wiatr słaby, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę, deszcz oraz burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-30 l/mkw., a porywy wiatru osiągną do 60-90 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurna i deszczowa. Termometry wskażą 11 st. C. Wiatr słaby, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie z deszczem. Pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do60-90 km/h. Możliwy jest też opad gradu. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni i zachodni. Barometry wskażą w południe 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka w czwartek duże zachmurzenie z opadami deszczu i burzami, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a porywy wiatru osiągną do 60-90 km/h. Możliwy jest grad. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z północnego zachodu. Na barometrach zobaczymy w południe 1002 hPa.

Warunki drogowe w czwartek

