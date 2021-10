Pogoda na jutro - czwartek 14.10. Pochmurny, miejscami deszczowy dzień

Pogoda na noc 13/14.10

Pogodnie, miejscami mglisto. Tylko na zachodzie kraju chmur zrobi się więcej. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej pojawią się opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna sięgnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na zachodnim Wybrzeżu. Wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - czwartek 14.10

Pogoda na jutro, czyli czwartek 14.10, przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, które od zachodu będzie wzrastać do dużego. Na zachodzie kraju oraz Pomorzu okresami mogą pojawić się opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Wieczorem padać może również w centrum. Termometry pokażą od 9 st. C na Dolnym Śląsku oraz Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na zachodzie okresami może wiać dość silnie.