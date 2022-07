Pogoda na jutro - czwartek 14.07. Przydadzą się parasole, może zagrzmieć. Do 27 stopni

Pogoda na noc 13/14.07

Noc upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą minimum od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile i w porywach osiągać do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 14.07

Dzień przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na Pomorzu oraz południu kraju okresami duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw., a w górach i na przedgórzu burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie i Kaszubach, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami - szczególnie w burzach - może być dość silny i w porywach rozpędzać się do 50-60 km/h.