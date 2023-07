Pogoda na jutro - czwartek 13.07. Od 23 do 30 stopni, nie obędzie się bez burz

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 13.07. Noc zapowiada się pogodnie, ale w niektórych regionach prognozowane są opady deszczu i burze. Jeszcze więcej wyładowań czeka nas w dzień, a gwałtownym zjawiskom mogą towarzyszyć również silne podmuchy wiatru. Termometry wskażą od 23 do 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Noc na południu i zachodzie Polski będzie deszczowa, miejscami burzowa z opadami 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Poza tym niebo okaże się pogodne. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 18 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

Pogoda na jutro - czwartek 13.07

Na Podlasiu czwartek zapowiada się pochmurno. W pozostałych regionach niebo również zasnują chmury, przyniosą one ze sobą przelotny deszcz i burze z opadami 10-30 l/mkw. i porywami wiatru sięgającymi 60-90 km/h, lokalnie również z gradem. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C Pomorzu Gdańskim do 30 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, miejscami silniejszy.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza w całej Polsce wyniesie około 90 procent. Odczuwalna temperatura będzie komfortowa, ale powietrze okaże się wilgotne. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne we wszystkich regionach.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie mieszkańcom Warszawy pogodną aurę. Termometry wskażą minimalnie 16 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek rano w Warszawie niebo będzie słoneczne, ale w ciągu dnia wystąpi szybki wzrost zachmurzenia, który pociągnie za sobą deszcz i burze z opadami 10-30 l/mkw. i porywy wiatru sięgające do 60-90 km/h. Może padać grad. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 26 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. Na barometrach zobaczymy w południe 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry pokażą 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie niebo zacznie szybko się chmurzyć. Zachmurzenie przyniesie deszcz i burze z opadami 10-30 l/mkw. i porywy wiatru sięgające 60-90 km/h. Termometry pokażą do 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie osiągnie w południe 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zapanuje pochmurne niebo z przelotnym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Z kierunków zachodnich powieje słaby wiatr. Na barometrach zobaczymy o północy 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w czwartek niebo szybko się zachmurzy. Wystąpią opady deszczu i burze z opadami 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 25 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W południe barometry wskażą 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna, deszczowa noc. Termometry pokażą minimalnie 17 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby. O północy ciśnienie wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek niebo nad Wrocławiem będzie zachmurzone, popada deszcz. W ciągu dnia chmur przybędzie aż do wystąpienia opadów deszczu i burz z opadami 10-30 l/mkw. i porywami wiatru 60-90 km/h. Może również spaść grad. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie prognozowana jest pochmurna noc z przelotnym deszczem i burzami z opadami 10-20 l/mkw. i porywami wiatru 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy minimalnie 18 st. C. Słaby wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. Barometry o północy pokażą 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek przyniesie w Krakowie pochmurną aurę. Popada przelotny deszcz, a w ciągu dnia mogą wystąpić gradowe burze z opadami 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 30 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie w południe osiągnie 983 hPa.

