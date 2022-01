Pogoda na jutro - czwartek 13.01. W nocy spadnie śnieg z deszczem, możliwa lodowica. W dzień do 8 stopni

Pogoda na jutro: noc w części kraju zapowiada się z opadami słabego śniegu i śniegu z deszczem. Synoptycy prognozują gołoledź, a w części kraju - mgły. W czwartek termometry pokażą do 8 stopni.

Autor:Pogoda na noc: na ogół będzie pochmurno. Na wschodzie miejscami spadnie słaby śnieg i śnieg z deszczem. Będzie marznący, może spowodować zjawisko tak zwanej lodowicy, czyli gołoledzi. Szczególnie niebezpiecznie będzie na Mazurach i Podlasiu. W północnej części kraju pojawią się liczne mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Na termometrach zobaczymy od -8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Pogoda na jutro - czwartek 13.01

Pogoda na jutro: zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Na wschodzie miejscami możliwy jest słaby śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne w czwartek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna osiągnie 7 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno. Temperatura spadnie do -6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno. Temperatura wyniesie maksymalnie 3 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, okresami w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach wyniesie do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, możliwy słaby śnieg. Temperatura spadnie do -3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na ogół pochmurno, możliwy jest słaby deszcz lub mżawka. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C . Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się 60-80 km/h, nadciągnie z zachodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1021 Pa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach jego prędkość sięgnie 60-80 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa, spada.

