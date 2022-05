Pogoda na jutro - czwartek, 12.05. Nad częścią kraju przejdą burze z ulewami

Pogoda na noc. Na północy kraju wystąpi zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu od 2 do 5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie możliwe będą burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i małe; na niebie pojawią się przede wszystkim chmury wysokie. Temperatura minimalna na północy osiągnie od 10-12 stopni Celsjusza, a na południu - od 16 do 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni.