Pogoda na jutro - czwartek 11.01. W nocy -14 stopni na termometrach, w dzień poprószy śnieg

Pogoda na noc

Na południu Polski w nocy będzie pogodnie, dopiero nad ranem niebo zasnuje więcej chmur. W pozostałych częściach kraju nadchodzące godziny zapowiadają się pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą od -14 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez -8 st. C w centrum kraju do 0 st. C na Wybrzeżu, Mazurach i Suwalszczyźnie. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 11.01

W czwartek niebo nad krajem będzie przeważnie pochmurne, ale w północnej, zachodniej i centralnej Polsce wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. W ciągu dnia okresowo może poprószyć do 1-5 centymetrów śniegu na wschodzie, południu i w centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na południu, poprzez 0 st. C w centralnych regionach do 3 st. C na Wybrzeżu. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, we wschodniej Polsce w porywach sięgający do 50-60 km/h.