Pogoda na jutro - czwartek 1.09. Miejscami może przelotnie popadać. Maksymalnie 22 stopnie

Pogoda na jutro. Aurę wciąż będzie kształtował wyż Quintin. Do Polski nadal będzie napływać znacznie chłodniejsze powietrze - w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 22 stopnie Celsjusza. W części kraju może przelotnie popadać.

Nadchodzącej doby Polska będzie w dalszym ciągu pod wpływem stabilnego wyżu Quintin z centrum nad północną Skandynawią, w strumieniu chłodnej masy powietrza polarnego morskiego o chwiejnej równowadze, napływającej do Polski z północy Europy.

Pogoda na noc 31.08/01.09

W nocy na przeważającym obszarze kraju prognozowane są liczne rozpogodzenia. Więcej chmur pojawić się może jedynie na południu, a nad ranem także na północy kraju. W rejonie Pomorza Gdańskiego mogą pojawić się słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w ciągu nocy wyniesie od 6-8 stopni Celsjusza na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach do 12-13 st. C na południu Polski. Nad ranem miejscami temperatura minimalna może być niższa, z uwagi na liczne rozpogodzenia w chłodnej masie powietrza. Z północy powieje słaby wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 01.09

Czwartek przyniesie nam zmienne zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami. Przejściowo większej ilości chmur możemy spodziewać się jedynie na północy Polski. Niewykluczone są tam również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-19 st. C na północy do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.