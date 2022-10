Pogoda na jutro - czwartek 06.10. Nocą silniejszy wiatr i lokalne mgły

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 06.10. W nocy warunki atmosferyczne będą dobre w prawie całym kraju, wyłączając silniejsze porywy wiatru i lokalne mgły. Czeka nas bardzo ciepły, ale i wietrzny dzień.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu kraju lokalnie spodziewane są mgły. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach może on osiągać do 50-60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu - do 70-80 km/h.

Prognoza pogody na noc 05/06.10 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 06.10

W czwartek w całym kraju prognozowana jest pochmurna aura. Momentami niebo będzie się rozpogadzać, ale na Pomorzu okresami spodziewany jest słaby deszcz do 2-4 litrów wody na metr kwadratowy. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Pomorzu Zachodnim, poprzez 19 st. C w centrum kraju do 22 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozwijający do 50-60 km/h, na północy kraju do 70-80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek 06.10 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - czwartek 06.10

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 80 procent, z czego najwilgotniej będzie na Wybrzeżu. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie niekorzystne, jedynie w pasie pojezierzy i części Niziny Podlaskiej biomet nie będzie wpływać na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w czwartek 06.10 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy Warszawa będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny. O północy na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 50 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pochmurna noc. Momentami niebo będzie się rozpogadzać. W najchłodniejszym momencie nocy na termometrach zobaczymy 12 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozwinie 60-70 km/h. Barometry wskażą o północy 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny czwartek z rozpogodzeniami i przelotnym deszczem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 17 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr zachodni, który w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Na barometrach w południe zobaczymy 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie zachmurzenie, jednak momentami niebo będzie się przejaśniało. Termometry pokażą 11 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 50 km/h. W południe barometry wskażą 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pochmurna noc, jednak momentami pojawią się rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na barometrach o północy zobaczymy 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się w czwartek zachmurzonego nieba, które będzie się rozpogadzać. W ciągu dnia termometry pokażą do 20 st. C. Z zachodnich kierunków powieje umiarkowany i dość silny wiatr, rozwijający w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami. W najchłodniejszym momencie nocy na termometrach zobaczymy 8 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany wiatr. O północy barometry pokażą 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie zapowiada się pochmurno. Momentami niebo się rozpogodzi. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21 st. C. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 50 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 1000 hPa.

Warunki drogowe w czwartek 06.10 tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl