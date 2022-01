Pogoda na jutro - czwartek 06.01. Święto Trzech Króli pod znakiem przelotnych opadów śniegu

Pogoda na jutro przyniesie nam sporo chmur. Prognozowane są przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 0 do 4 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc: pochmurno z przejaśnieniami. W północnej części kraju wystąpi przelotny śnieg o sumie 1-3 centymetrów. Temperatura minimalna sięgnie od -2 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 2 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Pogoda na czwartek 06.01

Pogoda na jutro: zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotnie popada śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Pomorzu Gdańskim do 4 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu.