Pogoda na jutro - 29.07. Burze prawie w całej Polsce, będzie mocno padać

Pogoda na jutro. Sobota 29.07 zapowiada się pochmurno. Prawie w całym kraju pojawią się opady deszczu oraz burze, którym będą towarzyszyć ulewy. Zrobi się wyraźnie cieplej.

W nocy na wschodzie i w centrum kraju będzie pochmurno ze słabnącymi opadami deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na przeważającym obszarze Polski pojawią się rozpogodzenia, tylko na Pomorzu Zachodnim oraz Śląsku będzie więcej chmur i może tam słabo popadać. Po opadach lokalnie wystąpią mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Warmii, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na sobotę 29.07

Dzień zapowiada się pochmurno w całym kraju. Od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się opady deszczu o sumie 5-15 l/mkw., które nie dotrą jedynie nad północno-wschodnie krańce. W niektórych miejscach, zwłaszcza w rejonie Pomorza oraz w górach, pojawią się burze z gradem, z ulewami do 30 l/mkw. i silnym wiatrem, który rozpędzi się w porywach do 70-90 km/h.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w środkowej części kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w sobotę sięgnie 70-90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują ciepło. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne, aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie jedynie na północnym wschodzie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest słaby deszcz. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, o północy sięgnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie zapowiada się zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, po południu możliwy jest deszcz. Pod wieczór niewykluczona jest burza. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 11 st. C. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, możliwa jest burza. Termometry pokażą do 25 st. C. Południowo zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 14 st. C. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy sięgnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę, okresami możliwy jest deszcz, niewykluczona będzie burza. Temperatura dojdzie do 26 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 15 st. C. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy sięgnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, okresami deszczem, możliwą burza. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzy silny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zapowiada się pochmurna noc z rozpogodzeniami w Krakowie. Temperatura osiągnie minimalnie 14 st. C. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy sięgnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w sobotę w Krakowie będzie umiarkowane i duże, okresami może popadać deszcz, możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 27 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 984 hPa.

