Pogoda na jutro - 23.12. Pochmurna aura, będzie padał śnieg i śnieg z deszczem

W nocy ze środy na czwartek (22/23.12) będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu do jednego centymetra. Temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -8 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowy i zachodni, słaby wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 23.12

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na zachodzie Polski okresami popada mokry śnieg do 2-5 cm oraz śnieg z deszczem. Poza tym miejscami pojawi się słabo prószący śnieg. Zrobi się ślisko. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.